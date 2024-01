Nuovo allenatore Milan, chi arriva in caso di addio di Pioli? Ecco la rivelazione sul suo possibile sostituto

Sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, l’inviato di Sky Peppe Di Stefano ha parlato così dell’eventuale candidato per il dopo-Stefano Pioli al Milan.

PAROLE – «In questo momento storico, qualora non fosse confermato Pioli, servirebbe un allenatore che tenga lo standard molto alto: se fai un passo indietro con un allenatore, rischi di fare un passo indietro. Serve un tecnico, qualora non fosse Pioli, in grado di portare un profilo alto immediatamente a livello di standard, di brand. Deve essere un allenatore di alto profilo: che in due giorni si passi dall’alta classifica di Pioli, all’altissima classifica di questo nuovo profilo. Con un allenatore giovane rischi di creare alla squadra un alibi».

