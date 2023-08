Il giornalista Alessandro Alciato rivela che Luciano Spalletti sarà il nuovo CT dell’Italia, sostituendo Roberto Mancini

Novità importanti per il successore di Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia: stando allo scoop pubblicato dal giornalista Alessandro Alciato su Twitter, il nuovo ct della Nazionale sarà Luciano Spalletti.

Se così fosse, un altro ex allenatore dell’Inter si siederebbe sulla panchina degli Azzurri, per il dopo Mancini. L’annuncio è previsto per il 16 agosto.

L’articolo Nuovo ct dell’Italia, lo scoop di Alciato: «Sarà Spalletti» proviene da Inter News 24.

