Nuovo DS del Milan, “annuncio” in diretta tv di Di Marzio: “E’ quello che serve al Milan”

Il futuro del Milan inizia a delinearsi con sempre maggiore chiarezza. Sono giorni di lavoro intenso in quel di Via Aldo Rossi, con Furlani in prima linea per mettere a punto la migliore strategia per costruire una squadra che possa fin da subito tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. In quest’ottica, prende forma una voce di mercato davvero sorprendente: il talento della Roma di Ranieri sarebbe pronto a dire addio ai giallorossi per accettare l’offerta del Milan. Un colpo che, se confermato, aggiungerebbe una nuova stella alla rosa rossonera, rinforzando ulteriormente la squadra per la prossima stagione.

Il nuovo scambio sull’asse Milano-Torino e il nuovo DS rossonero

Le sorprese di mercato promettono di essere molteplici, come dimostra una nuova indiscrezione che svela l’ipotesi di un altro possibile scambio sull’asse Milano-Torino, un intreccio che avrebbe del clamoroso e potrebbe rivoluzionare le dinamiche di mercato. Tuttavia, prima di mettere a punto qualsiasi operazione, il Milan dovrà decidere chi sarà il nuovo direttore sportivo. A tal proposito, Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport, ha svelato il profilo che il club rossonero sta cercando: un dirigente con esperienza, capace di prendere in mano la gestione del mercato e di costruire una squadra competitiva per il futuro.

Nuovo DS del Milan, “annuncio” in diretta tv di Di Marzio

Gianluca Di Marzio, intervenuto su Sky Sport, ha svelato i piani del Milan per il futuro, dichiarando: “Le proprietà americane usano fare diverse interviste, anche 7-8-10, per scegliere i membri dell’area sportiva o delle altre aree, finché la proprietà non si convince che sia l’uomo giusto. Giorgio Furlani ha ripreso in mano il dossier del direttore sportivo dopo i primi colloqui effettuati da Cardinale e Ibrahimovic. Paratici e Tare sono rimasti insieme in questa corsa, al netto di altre sorprese come possono essere Tony D’Amico o un profilo straniero, anche se mi auguro di no, perché il direttore sportivo ideale per il Milan oggi deve conoscere bene il calcio italiano”. Le parole di Di Marzio confermano che la scelta del nuovo DS è un passo cruciale per il futuro rossonero e che il club sta cercando il profilo giusto per dare un nuovo slancio alla squadra.

