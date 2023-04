Nuovo ds Juve, c’è un nome che circola per il post Cherubini: ecco qual è la possibilità per i bianconeri

Filippo Ricci, giornalista della Gazzetta, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24 del possibile arrivo del ds Berta, attualmente all’Atletico, a Torino.

LE PAROLE – «C’è questa possibilità. Berta è qui da una vita e sta bene, però è sempre un italiano e la Juve è un grande club. Non mi stupisce, anzi è normale fare il suo nome. Poi una cosa è fare il nome e una cosa è che la situazione si concretizzi. Potrebbe funzionare, è uno che lavora bene con gente meno conosciuta e anche con grandi giocatori. Per me è fattibile. Poi ricordiamo che viene da un periodo di austerity con l’Atletico e la Juve certamente ad oggi non naviga nell’oro. Se vuoi guardare i conti lui lo sa fare, sa operare senza troppi soldi da spendere».

