Nuovo infortunio e addio a Milan-Inter di Coppa Italia: il referto medico emette un verdetto severissimo

Il Milan deve assolutamente archiviare in fretta la sconfitta di Napoli, poiché mercoledì si presenta una nuova sfida cruciale per la stagione rossonera. Il derby di Coppa Italia non solo può regalare una finale, ma potrebbe anche rappresentare l’unica occasione per il Milan di strappare un pass per l’Europa. La tensione tra le due milanesi è altissima, con entrambe le squadre coinvolte in una vera e propria “guerra” non solo in campo, ma anche sul mercato. Le due compagini hanno messo nel mirino un talento che sta facendo impazzire mezza Europa, alimentando la competizione tra i club milanesi anche fuori dal rettangolo verde.

Saltano subito due teste e un nuovo infortunio

Il futuro del Milan sembra essere destinato a una rivoluzione in grande stile. Dopo la notte disastrosa di Napoli, circolano voci insistenti che la decisione di far saltare due teste sia ormai stata presa, una mossa forte e necessaria per innescare una svolta concreta e massiccia. Tuttavia, l’attenzione ora è tutta concentrata sulla partita di Coppa Italia contro l’Inter, un appuntamento fondamentale per la stagione rossonera. Purtroppo, anche in questa sfida il Milan dovrà fare a meno di un altro protagonista a causa di un infortunio, con il verdetto medico che non lascia spazio a dubbi. La situazione si fa sempre più complicata, e la pressione è alle stelle.

Nuovo infortunio e addio a Milan-Inter di Coppa Italia

La sfida contro l’Inter di mercoledì si preannuncia già complicata per il Milan, che dovrà fare a meno di diversi giocatori, con l’ultimo in ordine di tempo Loftus-Cheek, vittima di un’appendicite acuta a poche ore dalla partita contro il Napoli. La situazione non è migliore in casa nerazzurra, dove anche l’Inter dovrà fronteggiare l’assenza di uno dei suoi protagonisti. Mehdi Taremi, infatti, si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana, lasciando incerta la sua presenza nel derby di Coppa Italia. La tensione cresce e entrambe le squadre si preparano a una sfida cruciale, con le assenze che potrebbero influire significativamente sull’andamento della partita.

