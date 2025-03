Scossa Milan, si cambia subito: l’annuncio bomba è un fulmine a ciel sereno, accordo coi rossoneri a un passo

Scossa Milan, si cambia subito. L’accordo sarebbe ormai a un passo, e il suo approdo in rossonero quasi fatto. Ci siamo per il cambio.

La notte di Napoli ha lasciato un sapore decisamente amaro per il Milan, con voci che parlano già di due teste pronte a saltare per dare una scossa all’ambiente e cercare di raddrizzare il futuro. Mercoledì i rossoneri saranno di nuovo in scena, in una partita che definire delicata è davvero dir poco. Ogni dettaglio potrebbe essere determinante per il futuro della squadra, e la pressione è alle stelle. Intanto, proprio all’indomani della sconfitta del Maradona, arriva un “annuncio” che potrebbe cambiare le carte in tavola. Un nuovo capitolo potrebbe scriversi per il Milan, ma la situazione resta incerta e piena di interrogativi.

Un nuovo infortunio che pesa e un momento complicato

La sfida di Coppa Italia contro l’Inter perderà un nuovo protagonista, con il verdetto medico sulle sue condizioni che non lascia spazio a dubbi ed è tutt’altro che positivo. La situazione non si fa facile per il Milan, che dovrà fare a meno di uno degli elementi chiave. Conceicao avrà il compito arduo di risvegliare i ragazzi, infondendo loro nuova energia e motivazione, perché questa gara potrebbe decidere non solo il presente, ma anche il futuro del club. La Coppa Italia rappresenta infatti l’ultima possibilità per accedere a una competizione europea, rendendo la sfida contro i nerazzurri cruciale per la stagione rossonera.

Scossa Milan, si cambia subito: l’annuncio bomba è un fulmine a ciel sereno

Il Milan, dopo un periodo di riflessioni e analisi di vari profili, sembra aver trovato in Fabio Paratici il candidato ideale per rilanciare la squadra. Paratici, noto per il suo lavoro in Italia con la Juventus e in Inghilterra con il Tottenham, porta con sé un’esperienza significativa nel mondo del calcio, sebbene stia attualmente completando un periodo di squalifica. Orazio Accomando, giornalista di DAZN, ha annunciato via X: “Tare defilato, accordo vicino con Paratici”. La direzione sembra ormai tracciata, con il Milan intenzionato a cambiare al più presto le sorti sportive della squadra, puntando su un profilo di grande esperienza per la futura gestione.

