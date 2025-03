L’arbitro di Milan-Inter fa già infuriare i tifosi: i due precedenti clamorosi contro i rossoneri sono due macchie indelebili, è polemica

L’arbitro di Milan-Inter fa già infuriare i tifosi. La designazione scontenta i tifosi rossoneri per via di due precedenti controversi.

Il Milan deve archiviare rapidamente la pesante sconfitta contro il Napoli, perché mercoledì c’è l’Inter in una semifinale di Coppa Italia che, a questo punto, vale una stagione intera. La partita rappresenta infatti l’ultima, e forse unica, opportunità per centrare un posto in Europa. Il club rossonero, da quanto trapela, sembra pronto a compiere una mossa forte e decisa per cercare di scuotere l’ambiente e dare una nuova spinta alla squadra. L’annuncio di questa mossa, proveniente da esperti del settore, è arrivato proprio in questi minuti, facendo capire che il Milan non ha intenzione di perdere altro tempo.

Un nuovo infortunio e una designazione poco gradita

La doppia sfida di Coppa Italia rappresenta l’ultima ancora di salvezza per una stagione che sta clamorosamente colando a picco per il Milan. Tuttavia, la partita perderà uno dei suoi protagonisti, poiché il verdetto medico ha emesso un responso che non lascia spazio a speranze. Le assenze si fanno sentire e la situazione si complica ulteriormente. Intanto, già divampa la polemica per la scelta dell’arbitro per la sfida di mercoledì, alimentata da due episodi controversi e discussi che hanno visto il Milan protagonista in negativo. I tifosi sono furiosi e temono che gli episodi passati possano influenzare nuovamente l’esito della partita. La tensione è alle stelle, e il match si preannuncia infuocato sotto ogni punto di vista.

L’arbitro di Milan-Inter fa già infuriare i tifosi: due macchie indelebili

La scelta di Fabbri come arbitro di Milan-Inter desta interesse, data la sua storia nei confronti dei rossoneri, specie per alcune decisioni discutibili prese durante la stagione corrente e precedenti. Criticato da più parti, il suo operato ha sollevato perplessità specialmente in una gara contro il Cagliari, dove, tra l’altro, non fu segnalata una posizione di fuorigioco che contribuì a sbloccare il risultato, e fu omesso un cartellino giallo per un fallo su Mike Maignan. A ciò si aggiungono le polemiche in una partita contro la Roma, dove non fu concesso un evidente rigore a favore del Milan per un fallo su Reijnders, episodio culminato poi con l’espulsione dell’allora allenatore rossonero Fonseca.

