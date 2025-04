Che tegola! Il giocatore si ferma, quasi sicuramente non ci sarà al derby.

Nonostante il poker rifilato all’Udinese a Milanello ormai tutti sanno che difficilmente si potrà raggiungere le posizioni valevoli la qualificazione anche solo l’Europa League. Di conseguenza, l’unico modo che i rossoneri avrebbero per giocare l’Europa League sarebbe ottenere la qualificazione tramite la vittoria della Coppa Italia. Per farlo bisognerà battere i cugini nerazzurri, che stanno vivendo un periodo di forma straripante. E mentre Ronaldinho torna a parlare del Milan si teme il lungo stop per un nerazzurro….

Guai in vista in casa Inter: si ferma il giocatore

Nella partita contro il Cagliari ha accusato un problema muscolare Nicola Zalewski. Le condizioni del giocatore sono ancora in fase di valutazione, ma molto probabilmente in soli dieci giorni non riuscirà a recuperare. Per l’Inter questo può essere un serissimo problema, infatti Dumfries è già da tempo ai box. L’Inter potrebbe avere un problema sulla fascia, e questo vale sia per la partita con il Milan sia per quella con il Bayern. Tra le due partite i nerazzurri sicuramente privilegiano la Champions, ma ciò non toglie che avranno comunque problemi di uomini sulle fasce.

Chi schiererà Inzaghi nel derby sulla fascia?

Non potendo schierare né Dumfries né Zalewsky l’allenatore dell’Inter potrebbe essere parecchio in difficoltà nello scegliere gli uomini di fascia. Una possibilità sarebbe quella di adattare Carlos Augusto alla fascia destra, ma essendo lui mancino la soluzione sembra difficile, anche perché in carriera ha giocato a destra pochissime volte. L’altra opzione è quella che porta a Matteo Darmian, che ha sempre giocato bene quando è stato messo in campo ma che non potrebbe reggere di certo tutte queste partite.

Leggi l’articolo completo Nuovo infortunio, il giocatore salta Inter-Milan di Coppa Italia, su Notizie Milan.