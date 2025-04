Addio al Milan dopo appena due anni, colloqui in atto per l’incredibile cessione: ciclo finito, ultime partite in rossonero

Addio al Milan dopo appena due anni, colloqui in atto per l’incredibile cessione. L’ultima rivelazione di mercato svela un piano ben preciso.

La vittoria del Milan a Udine ha certamente riportato entusiasmo per il finale di stagione, con l’obiettivo di conquistare la Coppa Italia e centrare un posto in Europa. Il morale della squadra è alto, e la speranza di chiudere l’annata in bellezza è più forte che mai. La società, nel frattempo, è già al lavoro per pianificare il futuro. Proprio nelle ultime ore, però, circola una voce davvero sorprendente su Sérgio Conceição. Focus al campo ora, con la prossima sfida che vedrà i rossoneri opposti all’Atalanta, prima del derby di ritorno contro l’Inter.

Fase di ricostruzione per il Milan

Il culmine di una stagione turbolenta ha portato la società a concentrarsi sulle ultime opportunità di vittoria, con la Coppa Italia che rappresenta l’unico trofeo ancora alla portata dei rossoneri. La lotta per un posto in Europa passa quindi dall’esito della competizione nazionale, in un tentativo di salvare un anno complicato che ha visto anche il cambio di guida tecnica. Le prestazioni sotto le aspettative in campionato e in Champions League hanno posto le basi per una riflessione approfondita sul futuro della rosa, aprendo la strada a una fase di valutazione dei giocatori da parte della dirigenza.

Uno degli esiti più significativi di questo processo di valutazione riguarda Samuel Chukwueze, esterno offensivo nigeriano il cui futuro sembra ormai lontano da Milano. Nonostante fosse arrivato nel club nell’estate del 2023 come uno dei colpi più promettenti, l’apporto di Chukwueze non ha convinto pienamente l’ambiente rossonero. La sua carriera nel Milan è stata caratterizzata da un rendimento altalenante, che ha portato alla perdita del posto da titolare prima con Paulo Fonseca e poi sotto la nuova guida di Sergio Conceicao. L’arrivo di Joao Felix ha ulteriormente limitato lo spazio per Chukwueze, nonostante le buone prestazioni fornite all’occorrenza dal nigeriano. Questa situazione ha spinto la dirigenza a ponderare la cessione del giocatore – scrive Milanlive.it – ci sarebbero già stati dei primi contatti tra la proprietà e gli agenti del giocatore, che starebbero sondando il terreno all’estero per capire quale possa essere la prossima destinazione. Alcune voci di mercato suggeriscono persino un possibile interesse da parte di squadre dell’Arabia Saudita, dimostrando come il futuro di Chukwueze sia destinato a spostarsi lontano dall’Italia.

