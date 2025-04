Scossa Maignan, il Milan lo “scarica” per dare l’assalto della stella della Premier! C’è già la cifra dell’accordo, è rivoluzione a Milanello

Scossa Maignan, il Milan lo “scarica” per dare l’assalto della stella della Premier. Il futuro del francese fa discutere dopo l’ultima voce.

Il futuro del Milan inizia pian piano a delinearsi, tra decisioni strategiche e scelte cruciali. La società è pronta a sciogliere a breve le riserve sul nuovo direttore sportivo, una figura chiave che avrà un impatto diretto anche sulla scelta del prossimo allenatore. Nelle ultime ore, però, qualcosa sembra essere cambiato. Dopo la vittoria di Udine, si respira un’aria diversa attorno al nome di Sérgio Conceição, tanto che potrebbe esserci un colpo di scena inatteso. I tifosi restano in attesa, tra speranze e incognite sul nuovo corso rossonero.

Lo voleva Maldini al Milan, e ora può arrivare davvero: il clamoroso doppio colpo

La questione Hernandez al Milan

Il difensore francese Theo Hernandez ha mostrato segnali di insofferenza rispetto alla situazione contrattuale attuale con il club milanese. Malgrado un’offerta di rinnovo non sia decollata, e nonostante il Como avesse messo sul tavolo una proposta di oltre 40 milioni di euro accettata dal Milan, è stato lo stesso Hernandez a declinare, ribadendo il suo desiderio di rimanere a Milano. Il giocatore, percependo attualmente uno stipendio annuo netto di 4,5 milioni di euro, ambisce a raggiungere i 6 milioni per prolungare il suo soggiorno in rossonero. Tuttavia, le prestazioni altalenanti dell’ultimo periodo rendono la dirigenza cauta nell’accontentare tali richieste.

Scossa Maignan, il Milan lo “scarica” per dare l’assalto della stella della Premier!

Contrariamente a quanto si pensava per Mike Maignan, le cui trattative sembravano avviate verso un felice epilogo con un rinnovo contrattuale fino al 2028 e uno stipendio rivisto al rialzo, la situazione è tutt’altro che risolta. Non essendo ancora giunti a un accordo formale, il Milan si trova ora nella posizione di dover considerare alternative valide per il ruolo di portiere. Tra i nomi che circolano come possibili sostituti figurano Lucas Chevalier, Bart Verbruggen, Marco Carnesecchi, e Elia Caprile. Tuttavia – scrive Milanlive.it – uno dei candidati più intriganti proviene dalla Premier League: Stefan Ortega del Manchester City. Ortega, attualmente in forza al Manchester City ma alla ricerca di maggior continuità in campo, si profila come una sorpresa potenziale per la porta del Milan. Il giocatore tedesco, che desidera lasciare il club inglese per trovare più spazio, potrebbe rappresentare un’opzione interessante per la dirigenza milanista. Con un contratto in scadenza nel 2026 e un’età che lo pone ancora nel pieno della maturità calcistica, Ortega potrebbe essere acquisito per una cifra relativamente contenuta, con una trattativa che si aggirerebbe intorno ai 7-8 milioni di euro. Anche il Bayer Leverkusen ha mostrato interesse per il portiere, intavolando già dei contatti preliminari.

