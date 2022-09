Ieri si è tenuta una riunione tra Inter e Milan per discutere della questione del nuovo stadio: ecco le novità

Ieri, come scrive la Gazzetta dello Sport, si è tenuta una riunione tra Inter e Milan per discutere del nuovo stadio di Milano.

LE PAROLE- Erano collegati il presidente rossonero Paolo Scaroni, l’a.d. nerazzurro Alessandro Antonello e il consulente dei club Giuseppe Bonomi in vista del dibattito pubblico previsto per il 19 settembre, ma che secondo la rosea può slittare oltre le elezioni in calendario il 25.

