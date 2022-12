Le richieste del comune di Milano per il nuovo San Siro: tra capienza, prezzo dei biglietti e la riqualificazione dell’intero quartiere

La Gazzetta dello Sport offre importanti aggiornamenti circa il nuovo stadio di San Siro di Inter e Milan, col Comune di Milano che ha richiesto delle modifiche:

STADIO INTER E MILAN– «Il Consiglio comunale chiede, infatti, che la casa del futuro di Inter e Milan abbia 70mila posti, che i biglietti non subiscano un aumento eccessivo, che il verde costituisca il 50% dell’intera zona rinnovata e che i club investano una quota di almeno 40 milioni per la riqualificazione dell’intero quartiere. In soldoni si tratta di alcune delle indicazioni emerse nel dibattito pubblico, recepite dal Comune. Adesso spetta alle società verificare che le modifiche richieste non stravolgano il loro progetto da 1,3 miliardi».

