Nella giornata di mercoledì ci sarà il primo dei 10 incontri previsti in merito al dibattito pubblico per la costruzione del nuovo stadio San Siro. Un primo passo di una lunga strada, ma Milan e Inter, come riportato da Tuttosport, vogliono risposte in fretta. L’ultimatum dei club, convinti di aver fatto tutto il possibile, è di avere una conferma entro Natale, altrimenti cercheranno altre soluzioni.

L’investimento è di quelli pesanti: 1,2 miliardi di euro ammortizzabili, visti i ricavi stimati da 120 milioni di euro l’anno, in 10 anni. L’alternativa valida per Milan e Inter, in caso di possibili complicazioni, rallentamenti o opposizioni, resta sempre Sesto San Giovanni.

