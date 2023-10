Nuovo stadio, il presidente Zhang è sicuro: ecco cosa vuole l’Inter per il dopo San Siro

All’Assemblea degli Azionisti dell’Inter, il presidente Zhang ha parlato anche della situazione legata al nuovo stadio, tema che interessa molto anche al Milan.

PAROLE – «Occorre il nostro massimo impegno nel proseguire sul percorso virtuoso verso la stabilità finanziaria. Portiamo avanti con decisione il progetto per un nuovo stadio di proprietà per l’Inter, di importanza strategica, imprescindibile per il Club. Siamo di nuovo e stabilmente tra i top club in Europa».

