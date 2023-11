Nuovo Stadio, il sindaco di Rozzano positivo: «Idea assai concreta per l’Inter». Le parole di Giovanni Ferretti De Luca

L’Inter sta pensando di costruire il nuovo stadio a Rozzano, e il sindaco della città, Giovanni Ferretti De Luca, si è espresso così a Sportitalia. Nel mentre il Milan osserva.

PAROLE – «E’ ancora un’idea. Come diceva un grandissimo allenatore interista che ci fece vincere anche uno scudetto, non dire gatto se non ce l’hai nel sacco. Sembra che la strada sia in discesa ma sono ancora convinto che Milano non sia uscita dai giochi. È chiaro a tutti un concetto, che l’Inter conosce perfettamente perché l’abbiamo messo subito sul tavolo: insieme allo stadio dovrà essere pensato un piano per la viabilità ed i trasporti, che dovranno essere ripensati. Per quanto la zona sia ben fornita 70.000 persone sono un numero alto e l’Inter questo numero lo raggiunge ogni domenica. Tutto dipenderà dall’Inter e dal progetto che presenterà».

