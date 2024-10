Ultimamente si è parlato molto del futuro di San Siro ma in realtà i due club milanesi hanno ancora aperte le possibilità di costruirsi uno stadio fuori città. La situazione riguardante il nuovo stadio dell’Inter è ancora tutta in divenire, così come quella riguardante il nuovo impianto del Milan. Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, apre uno spiraglio su una questione che da tempo tiene banco nelle cronache urbane e nazionali, offrendo nuove prospettive e sottolineando le complicazioni derivanti dagli ultimi sviluppi. La situazione Il percorso verso la realizzazione del nuovo stadio per i nerazzurri si presenta disseminato di complessità. Inizialmente, gli sforzi si concentravano sulla città di Milano come sede principale per l’impianto. Nonostante le aspettative riposte in Webuild, un’importante realtà nell’ambito delle costruzioni, che si sperava potesse offrire una svolta decisiva per la ristrutturazione di San Siro, alla fine Inter e Milan hanno scelto di non seguire questa strada. […]

