Si parla tantissimo, soprattutto in Inghilterra, nelle ultime settimane di un possibile approdo immediato del tecnico nerazzurro a Manchester. Negli ultimi tempi, l’ambiente calcistico europeo si è scaldato non solo per le partite, ma anche per le notizie di mercato che riguardano gli allenatori. Nel mirino questa volta c’è Simone Inzaghi, l’attuale tecnico dell’Inter, che sembra aver catturato l’attenzione del Manchester United. La squadra inglese sembra essere in cerca di un nuovo allenatore che possa prendere le redini e rilanciare le sorti del club, attualmente in crisi di risultati sotto la guida di Erik Ten Hag. Diavoli rossi in crisi I Red Devils stanno vivendo un periodo piuttosto deludente. Con un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, che ha visto la squadra incassare 3 sconfitte nelle prime 7 giornate e posizionarsi al quattordicesimo posto in classifica, il dibattito sul futuro del suo allenatore, Ten Hag, si è intensificato. […]

Leggi l’articolo completo Inzaghi-Manchester United: il punto di Biasin, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG