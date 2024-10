L’attaccante argentino ancora di proprietà del club nerazzurro non ha vissuto un inizio di stagione memorabile. Nel mondo del calcio, ogni occasione può trasformarsi in un trampolino di lancio per i giovani talenti in cerca di affermazione. Un esempio recente è stata la prima apparizione da titolare di Valentin Carboni con la maglia del Marsiglia. Il fantasista, nato nel 2005 e di proprietà dell’Inter, ha attirato su di sé le attenzioni per via della seconda metà della scorsa stagione e della successiva convocazione nella nazionale maggiore argentina per la Coppa America. Il debutto Nell’incontro contro l’Angers, fanalino di coda della Ligue 1, De Zerbi ha deciso di schierarlo per la prima volta da titolare ma lo ha anche sostituito all’intervallo. al suo posto è entrato Jonathan Rowe che ha cambiato le sorti della partita, almeno temporaneamente. Rowe ha segnato il goal del vantaggio per il Marsiglia, ma la gioia è […]

