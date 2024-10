L’attaccante nerazzurro, vero mattatore della gara di ieri, ha dolore ad un piede e potrebbe dover sostenere esami strumentali. Marcus Thuram ieri contro il Torino non si è distinto solo per le sue prestazioni in campo ma anche per i suoi pensieri volti a celebrare lo spirito di gruppo. Le sue dichiarazioni nel post-gara mettono in luce un aspetto fondamentale del suo approccio al gioco: la priorità del successo collettivo sulle glorie personali. Bisogna però, a partire da queste ore, monitorare le sue condizioni fisiche. L’essenza del gioco di squadra Marcus Thuram ha chiarito, con le sue parole, di porsi in una prospettiva altrui che privilegia il bene del gruppo sulle aspirazioni individuali. “L’importante è solo e soltanto che l’Inter vinca“, ha affermato, ponendo il successo della squadra al di sopra dei traguardi personali come quello di capocannoniere. Il segreto Riconoscendo che dietro ai successi realizzativi vi è “tanto lavoro“, […]

