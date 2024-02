Nuovo stadio Milan, Cardinale non chiude la porta a nessuna opzione: il motivo della scelta del numero uno di RedBird e rossonero

Gerry Cardinale, come detto all’intervista rilasciata a Calcio e Finanza, non chiude la porta a nessuna opzione per la costruzione del nuovo stadio del Milan.

Come riportato da Tuttosport, per quanto il club rossonero voglia fare lo stadio sui terreni dell’area San Francesco che ha acquistato, è giusto e lecito non precludersi nessuna opzione qualora l’avanzamento dei lavori, per una qualsivoglia ragione, possa subire un collasso tale da portare all’abbandono del progetto.

