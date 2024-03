Giovanni Ferretti De Luca, sindaco di Rozzano, è intervenuto ai microfoni di TvPlay sul tema nuovo stadio Milan e Inter

LE PAROLE – «Come dicevo non abbiamo avuto contatti recenti, se non nel 2023. La sensazione è che l’Inter stia valutando più opzioni e sicuramente valuteranno quella migliore. Personalmente mi domando come si riesca a coniugare la presenza di 70 mila persone con la ristrutturazione di San Siro, perché quest’ultima non può prevedere una capienza così importante, a meno che non ci siano condizioni che a me sfuggono completamente. Credo che la capienza venga ridotta notevolmente. Sicuramente il fatto di aver già acquistato i terreni pone il Milan in una posizione migliore, però da un punto di vista autorizzativo, di permessi e di piano di governo del territorio Rozzano ha già fatto tutto, mentre per il Milan è un iter che deve ancora partire»

