Nuovo stadio Milan, impianto da 60mila spettatori: ecco il progetto! San Donato rimane in pole, ma non è un’esclusiva

Il Milan ha già un progetto in testa per il nuovo stadio, che potrebbe sorgere a San Donato, nell’area San Francesco. Come riportato da La Repubblica – Milano, l’idea è quella di un impianto da 60mila posti con un limite da rispettare: il costruito dovrà essere al di sotto dei 180 mila metri quadri imposti dal piano di governo del territorio.

Questo limite, però, porta una prima conseguenza: niente Milanello, come invece ipotizzato dal club. L’accordo per San Donato non è vincolante, ma il Milan sembra abbia scelto la propria strada. Nelle prossime settimane potrebbero esserci i primi incontri con il Comune per valutare il da farsei

