Nuovo stadio Milan, arriva la rivelazione di Giorgio Furlani, CEO dei rossoneri, sulla data d’inaugurazione dell’impianto

Durante l’intervista con Radio Serie A, Giorgio Furlani ha parlato anche del nuovo stadio del Milan rivelando:

STADIO – «Noi stiamo avanzando sul progetto a San Donato: il target per noi è di essere pronti a fine 2028 con un nuovo stadio. Dico questa data mordendomi la lingua, perché nel 2018, quando sono entrato nel Milan, facemmo la presentazione di un progetto alla Uefa sul nuovo San Siro da concludere entro il 2023. E ora siamo qua. Il target è fine 2028. Avere uno stadio nuovo e di proprietà permette alle squadre di portare i tifosi non solo per la partita, ma anche per una mezza giornata trascorsa con la famiglia nella casa del Milan».

