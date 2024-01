Nuovo stadio Milan, NOVITÀ: il CdA ha approvato l’acquisizione di terreni a San Donato. Le ultime

Prosegue spedita l’idea del Milan di costruire lo stadio di proprietà a San Donato. Infatti, come riportato da radiorossonera, il CdA ha approvato l’acquisizione di terreni dell’Area San Francesco in cui emergerebbe il nuovo stadio.

Un altro passaggio molto importante avverrà giovedì con la giunta del Comune di San Donato Milanese che dovrà firmare la delibera per la proposta di variante urbanistica al progetto rossonero. Questo rappresenta il primo passo concreto per far partire definitivamente l’iter che proseguirà poi con l’approvazione del Consiglio Comunale e del tavolo di lavoro con la Regione Lombardia per l’accordo di programma e i lavori che potrebbero iniziare tra un anno e mezzo.

