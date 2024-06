I prossimi potrebbero essere giorni molto importanti per quel che riguarda la ristrutturazione di San Siro ma non solo.

In questi giorni Palazzo Marino, la sede del comune di Milano, si appresta a ricevere il piano di riqualificazione dello stadio di San Siro. Nel frattempo, il Milan non resta a guardare e porta avanti i suoi piani riguardo al progetto di un nuovo stadio a San Donato, precisamente nella zona di San Francesco.

Fronte San Siro

Il futuro del Giuseppe Meazza è un tema caldo che riguarda non solo l‘Inter e il Milan ma l’intera città di Milano. WeBuild, incaricata da Palazzo Marino, sta finalizzando il piano di ristrutturazione dello stadio, con risultati preliminari attesi per la fine di giugno. Secondo Massimo Ferrari, d.g. di WeBuild, i lavori potrebbero iniziare nell’estate del 2025 e procedere per fasi, con alcuni risultati visibili già alla fine dello stesso anno, altri nel 2026 e la conclusione prevista entro il 2027. Questo progetto rappresenta l’ultima speranza per mantenere i due club nel loro attuale stadio, secondo quanto dichiarato dal sindaco Beppe Sala.

Gerry Cardinale

L’alternativa dei rossoneri

Contemporaneamente il Milan avanza nel suo progetto alternativo a San Donato. Recentemente, l’area destinata all’impianto ha visto i primi lavori di bonifica ambientale: un passo iniziale che includeva il taglio dell’erba e la rimozione dei rifiuti. Allo stesso tempo avanzano le procedure burocratiche con l’amministrazione comunale di San Donato, che ha già avviato le pratiche necessarie per l’Accordo di programma con diverse istituzioni e enti, tra cui Regione Lombardia e Gruppo FS Italiane.

L’articolo Nuovo stadio Milan: passi avanti su entrambi i fronti proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG