Nuovo stadio Milan, Sala, sindaco di Milano, insiste sulla possibilità di ristrutturare San Siro: le sue dichiarazioni sul tema

Ospite a Radio Serie A, Sala, sindaco di Milano, ha commentato le ultime vicende relative al nuovo stadio del Milan tornando anche sul tema della possibile ristrutturazione di San Siro:

PAROLE – «Di certo non posso ostacolare le squadre nella ricerca di un nuovo stadio. Capisco le loro logiche e le necessità dal punto di vista finanziario ma quello che voglio proporre con più intensità è un progetto per ristrutturare San Siro. Secondo me ci sta e le possibilità ci sono. Presenteremo una prima ipotesi ad una commissione mercoledì dopodiché, se le squadre o una della squadre seguirà, riusciremo a salvare San Siro».

