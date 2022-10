Il presidente di Assolombardia Alessandro Spada ha parlato nel dibattito pubblico riguardo il tema nuovo stadio di Milano

Il presidente di Assolombardia Alessandro Spada ha parlato nel dibattito pubblico riguardo il tema nuovo stadio di Milano.

«Anche Assolombarda voleva portare la sua visione come organizzazione imprenditoriale che opera su Milano. Per noi si tratta di una grande operazione, un win-win per la città per tre motivi. Innanzitutto, abbiamo sempre parlato di rigenerazione urbana, quella di San Siro a nostro avviso è un’area che necessità di un tipo di rigenerazione come questa. Ha cambiato faccia diverse volte e penso che in questa occasione con l’opportunità a disposizione dello stadio si possa intervenire su tutta la parte pubblica che in questo momento è in difficoltà.»

