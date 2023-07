Nuovo stadio, Monguzzi: «Una tra Milan e Inter va convinta a ristrutturare San Siro». Le sue dichiarazioni

Il capogruppo di Europa Verde, Carlo Monguzzi, ha parlato del nuovo stadio. Le sue dichiarazioni.

INTER E MILAN VIA DA SAN SIRO – «Si fa una gara internazionale, si vede se i concerti, gli eventi e gli altri sport possono darci un Meazza fatto meglio e riqualificato, degno di una città di Milano. Cosa fare per convincere Inter e Milan a restare? C’è un progetto che si chiama Magistretti-Aceti di ristrutturazione del Meazza che viene incontro anche ai desideri dei due gruppi finanziari. C’è una società che gestisce 300 impianti che si è fatta avanti su San Siro per altri eventi. Secondo me la prima è quella più praticabile ora che c’è il vincolo. Noi come Comune di Milano non dovremmo lamentarci del vincolo, è una funzionario dello Stato che fa il suo dovere. Se verrà messo il vincolo sarà di tutela culturale e ambientale: io spero che non sia il Comune di Milano a chiedere al governo di rimuoverlo, perché sarebbe il paradosso»

MILAN SAN DONATO E INTER A ROZZANO – «Non credo che ci andranno. Non c’è un mezzo pubblico che ci arriva e comunque difenderemo il verde anche lì. L’ipotesi è di costruire sull’area San Francesco che è una area verde per cui c’è già mobilitazione di cittadini, ambientalisti e politica. Io sono favorevole al metterci di impegno per convincere l’Inter a ristrutturare San Siro: se i club vanno a San Donato e Rozzano abbiamo perso uguale»

