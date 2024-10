Quella di oggi potrebbe essere una giornata molto importante per il futuro del Giuseppe Meazza. A Milano il futuro dello storico stadio di San Siro è al centro di trattative che potrebbero ridefinirne le sorti. Inter e Milan vogliono costruire la loro nuova casa di fianco al Meazza che per via del vincolo non può essere più abbattuto. Un incontro cruciale Come riporta Sky Sport, il 22 ottobre, a Roma, si terrà un vertice che potrebbe segnare una svolta per il futuro dello stadio di San Siro a Milano. Le parti in causa sono rappresentate dal ministro dei Beni Culturali, dal sindaco di Milano, e da rappresentanti di alto livello di Milan e Inter. Di cosa si parlerà Un punto focale dell’incontro riguarderà il destino di San Siro, non rivolto alla sua demolizione, ma alla sua riconversione. La discussione considererà come il famoso stadio, che ha visto la luce per […]

