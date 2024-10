I due club meneghini si stanno sfidando per una delle rivelazioni di questa stagione di Serie A. Nell’ambiente calcistico, le storie di giovani talenti che emergono e catturano l’attenzione dei grandi club sono sempre avvincenti e stimolanti. Una di queste narrazioni riguarda il campionato italiano, dove Reda Belahyane, un centrocampista marocchino di soli 20 anni, sta facendo parlare di sé grazie a prestazioni che superano ogni aspettativa. Il profilo La storia di Belahyane inizia in sordina, con il suo arrivo in Italia nello scorso gennaio per soli 500mila euro. Nonostante le iniziali difficoltà ad affermarsi nell’undici titolare dell’Hellas Verona, guidato all’epoca da Marco Baroni, il giovane marocchino ha dimostrato di avere qualcosa di speciale, tanto da essere considerato oggi un futuro campione. Il suo talento non è passato inosservato nemmeno a Paolo Zanetti, che gli ha affidato le chiavi del gioco, ricevendone in cambio prestazioni superlative. Caratteristiche distintive Belahyane si […]

