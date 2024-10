Alla vigilia della gara contro lo Young Boys arrivano le prime Notizie dopo le defezioni patite nella trasferta di Roma e, per Calha, non sono buone. La situazione centrocampo cambia ancora in vista di Champions e Juve In un momento in cui non ci sará sosta tra un match e l’altro l’Inter si trova a fare i conti con un’imprevista emergenza sanitaria che ha visto uscire di scena due pezzi da novanta del suo scacchiere titolare. Nel corso della partita disputata contro la Roma, infatti, Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi hanno dovuto abbandonare il campo a causa di infortuni muscolari, aggiungendo preoccupazioni alla vigilia degli imminenti impegni sia nazionali che europei della squadra nerazzurra. La sfortuna di Calhanoglu Il trentenne centrocampista turco, al suo quarto anno con l’Inter, ha dovuto richiedere la sostituzione dopo appena 12 minuti di gioco a causa di un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra. Il turco […]

