Nuovo stadio Roma, giovedì incontro con il sindaco

I Friedkin hanno un sogno: regalare alla Roma e ai tifosi giallorossi una nuova casa. Ora però servono azioni concrete. Giovedì prossimo in Campidoglio ci sarà il primo incontro tra la Roma e il nuovo sindaco della Capitale Roberto Gualtieri per parlare del nuovo stadio. Il Comune è pronto ad ascoltare le eventuali proposte del club romanista, da anni interessato alla costruzione di un nuovo impianto senza però avere successo.

Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport e Repubblica, sarà il club a indicare una nuova location e tutti gli indizi portano all’Ostiense. Dopo il flop di Tor di Valle, riparte ufficialmente la corsa per la realizzazione della nuova casa dei romanisti. Il primo cittadino ha già avuto un breve faccia a faccia con i Friedkin prima dell’ultimo Roma-Inter. Stretta di mano all’Olimpico, due chiacchiere e “massima disponibilità” da parte del Comune. Ora servono proposte. Il primo passo verso una nuova era per la città e per tutto il movimento calcistico nazionale.