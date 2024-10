I nerazzurri non dovranno ringiovanire solo il reparto arretrato ma anche quello offensivo: certe almeno due partenze in tal senso. Nel vivace e imprevedibile mondo del calcio italiano, la situazione dei giovani talenti in prestito risulta spesso emblematica delle dinamiche e delle strategie adottate dai grandi club. L’Inter si trova a dover fare i conti con le prestazioni e i futuri contrattuali di due giovani promesse: Sebastiano e Francesco Pio Esposito. Sebastiano inverte la tendenza Considerato non molto tempo fa un predestinato dell’Inter, Sebastiano si trova attualmente in una fase cruciale della sua carriera. Ha avuto l’onore di diventare il più giovane calciatore dell’Inter a segnare un goal a San Siro e il secondo più giovane a debuttare in Champions League dopo la leggenda Beppe Bergomi. Dopo essere stato lanciato in Serie A da Antonio Conte, l’attaccante ha trascorso diverse stagioni in prestito senza riuscire a dare seguito alla sua […]

Leggi l’articolo completo Oaktree pensa ad un attacco giovane: al vaglio il futuro degli Esposito, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG