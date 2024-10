Il difensore tedesco sarà sicuramente uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo in quanto si svincolerà dal suo attuale club. In un contesto calcistico dove la strategia e la pianificazione giocano ruoli chiave tanto quanto le prestazioni in campo, l’Inter si muove anticipatamente per delineare i contorni della squadra che vedremo nella prossima stagione. La società nerazzurra, guidata dai principi dettati da Oaktree, sembra voler seguire una linea ben definita che privilegia il talento dei giovani e gli Under 25, lasciando spazio a rare eccezioni solo a specifiche condizioni. La politica societaria La direzione intrapresa dall’Inter per il futuro prossimo evidenzia un chiaro intento di rinnovamento, soprattutto nel reparto difensivo. Con giocatori come de Vrij e Acerbi che si avvicinano alla fase conclusiva della loro carriera, e considerando la possibile uscita di uno dei due al termine della scadenza dei loro contratti nel 2025, l’interesse del club verso nuovi […]

