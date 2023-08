Il portiere Mattia Perin, fortemente nel mirino dell’Inter, ha voluto salutare così Gigi Buffon. Le parole sull’ex Juventus

Mattia Perin, obiettivo dell’Inter, attraverso i propri canali social, ha voluto omaggiare così Gigi Buffon.

LE PAROLE – «Ti ho ammirato. Mi hai accolto. Mi hai insegnato. Sono cresciuto. Grazie Gigi, per essere stato di ispirazione e per aver acceso in me la luce. Per averci resi orgogliosi di essere italiani e per averci insegnato a non aver paura di palesare sofferenza e debolezze, che vulnerabilità è sintomo di coraggio, dimostrando che dai tunnel bui si può uscire per tornare a perseguire sogni e obiettivi e realizzarli».

