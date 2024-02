Il tifoso che aveva “molestato” il giocatore del Siviglia Ocampos è stato individuato dalla Liga, che ha optato per il pugno duro

Nel corso di Rayo Vallecano-Siviglia, un tifoso dei padroni di casa ha compiuto un folle gesto all’indirizzo di Lucas Ocampos ovvero ha “palpato” con un dito il sedere dell’esterno offensivo. Il ragazzo, ancora minorenne, è stato individuato e ora la pagherà cara.

Sulla questione Ocampos è intervenuto il Comitato Antiviolenza che ha optato per una multa di 6000€ e l’interdizione all’accesso agli impianti sportivi per un anno. Di seguito, il comunicato de “LaLiga” che ha anche denunciato il tifoso: «Questo grave episodio lesivo dell’integrità del calciatore della squadra ospite ha causato l’interruzione della partita per diversi minuti. Dopo quanto accaduto, lo spettatore e i suoi amici hanno mostrato un atteggiamento irriverente e di sfida nei confronti delle proteste del giocatore. In seguito a questi eventi, sia il Rayo Vallecano che il Siviglia hanno pubblicato dichiarazioni ufficiali in cui hanno condannato l’episodio. Inoltre, LaLiga ha annunciato di aver sporto una denuncia contro il ragazzo davanti alla Procura dei Minori».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG