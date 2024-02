Oddenino difende Vlahovic dalle critiche: «A San Siro gara di sacrificio. E contro questa Inter…». Le parole in ESCLUSIVA

Gianluca Oddenino de La Stampa ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue dichiarazioni su Vlahovic.

VLAHOVIC – «Lui è un giocatore molto umorale ed evidentemente patisce San Siro, perchè questa è anche l’ottava partita e non ha mai segnato, quindi forse c’è qualcosa che lo frena. E’ un giocatore che ha fatto molto bene in questo 2024, ha dato segnali giusti e la Juve fa bene a puntare su di lui. Deve però superare certi momenti, crescere e lo farà perchè comunque ha solo 24 anni, la formazione si può completare ancora. Se segna è molto felice, se non segna si innervosisce e spesso passa mesi di digiuno dove fatica a fare anche le cose più semplici. Però secondo me Vlahovic ha fatta una partita generosa a San Siro, era da solo a combattere con la miglior difesa del campionato e non era facile».

