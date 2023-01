Massimo Oddo, allenatore, ha parlato in vista del prossimo match del campionato di Serie A tra Lazio e Milan

Massimo Oddo, allenatore, ha parlato in vista del prossimo match del campionato di Serie A tra Lazio e Milan a Tuttosport.

PIOLI E SARRI – «Di Pioli mi piace la comunicazione, il modo in cui fa stare in campo le squadre, il modo in cui le fa esprimere. Ha un’identità ben precisa come le squadre di Sarri. Un allenatore che se assecondato riesce a esprimere al meglio le sue idee di calcio. La sconfitta contro la Juve? Un po’ per la squadra che aveva, un po’ perché gli allenatori come Sarri devono essere un tutt’uno con il proprio club. Se scegli Sarri devi essere con lui contro tutto e tutti. Un po’ come fece Berlusconi con Sacchi. Da lì il Milan diventò il Milan di Sacchi».

