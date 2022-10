Franco Ordine presente negli studi Mediaset durante Pressing ha commentato la sconfitta del Milan contro il Torino

Franco Ordine presente negli studi Mediaset durante Pressing ha commentato la sconfitta del Milan contro il Torino:

«Il responsabile numero uno della sconfitta di stasera si chiama Leao. Perchè l’ha cambiato? Se non lo cambi dopo quel disastro.. Il secondo gol sbagliato è una roba non pensabile. Il secondo responsabile è il clima della squadra, se su 11, 8 sono fuori giro allora è inutile pensare a chi c’è in campo e chi no. Il Milan ha sbagliato la partita»

The post Odine: «Sconfitta Milan? Due responsabili» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG