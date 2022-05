Il terzino destro della Fiorentina Alvaro Odriozola tornerà al Real Madrid dove spera di imporsi a partire dalla prossima stagione.

Alvaro Odriozola è molto contento dell’esperienza fatta in viola in prestito ed è pronto a tornare al Real Madrid; ecco quanto dichiarato a Onda Cero. “Firenze è la culla del Rinascimento e ho avuto una rinascita calcistica. Ho parlato con Carlo Ancelotti e abbiamo deciso che era giusto andare in prestito e giocare. Non poteva andarmi meglio”.

IM_Carlo_Ancelotti

“Ho imparato molto, soprattutto nella fase difensiva. In Italia si impara molto, tatticamente, è come un master. Ho giocato molto, la Fiorentina è tornata in Europa, è andato tutto alla perfezione. Due mesi dopo il mio arrivo ho rilasciato la mia prima intervista in italiano e mi hanno detto che parlavo già meglio di Joaquin. Mi hanno detto che qui era molto amato per il suo modo di essere. Nella mia testa e nel mio cuore mi sento pronto per il Real Madrid. E’ stato un grande anno. L’ho raccontato al mio agente e questo è il obiettivo”.

