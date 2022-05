Il centrocampista Lucas Leiva lascerà la Lazio ma non ha ancora deciso dove andare a giocare.

Sky Sport ha intervistato l’ex centrocampista della Lazio Lucas Leiva che ha parlato anche della finale di Champions League. “La finale di Champions è la partita più importante per una squadra in Europa. È molto difficile, ma ho tanta fiducia nel Liverpool: può vincere perché sta facendo una grande stagione e speriamo che oggi finisca nel migliore dei modi”.

Champions League

“In partite così sono i dettagli a fare la differenza. Speriamo che oggi il Liverpool faccia meno errori, perché chi farà meno errori vincerà. La mia avventura con la Lazio è finita, adesso devo aspettare. Andrò in vacanza e vedremo. Mi piacerebbe restare in questo paese. L’Italia è un Paese che mi ha fatto sentire a casa sin dal primo giorno e la mia famiglia si è ambientata. Vedremo in futuro. Non è scontato, ma magari potrei anche rimanere“.

