Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly sarebbe la priorità del mercato estivo del Barcellona.

Il Napoli non ha ancora proposto il rinnovo di contratto a Kalidou Koulibaly, quello che dovrebbe essere il nuovo capitano dopo la partenza di Lorenzo Insigne. Il senegalese ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e se non si rinnova adesso il club azzurro potrebbe decidere di venderlo quanto prima per non perderlo a zero euro.

IM_Lorenzo_Insigne_Napoli (1)

Secondo il quotidiano spagnolo Sport il difensore starebbe ammiccando al Barcellona: i catalani hanno bisogno però di vendere prima di formulare un’offerta al club di De Laurentiis. Oltre agli spagnoli su Kalidou Koulibaly ci sono Paris Saint Germain e Chelsea; di sicuro, per ora, il Napoli non apre ad una cessione nella speranza di trovare l’accordo per continuare insieme.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG