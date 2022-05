I Gunners cercano un’alternativa a sinistra e cercano in Italia qualcuno in grado di alternarsi col terzino Kieran Tierney.

Secondo il quotidiano inglese The Sun l’Arsenal di Mikel Arteta avrebbe puntato il difensore interista Federico Dimarco. I londinesi però a causa del quinto posto in campionato non dispongono di un grosso budget per la campagna acquisti e quindi i 20 milioni richiesti dai nerazzurri sono stati giudicati eccessivi.

Dimarco nasce come terzino sinistro, si disimpegna molto bene anche a centrocampo come quinto mentre nelle ultime due stagioni ha imparato a giocare anche come braccetto mancino di una difesa a tre. L’ex Hellas Verona è inoltre grande tifoso interista e ha da pochi mesi rinnovato il suo contratto; una sua cessione risulta molto difficile al momento.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG