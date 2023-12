Il terzino destro della Real Sociedad Alvaro Odriozola ha rivelato un retroscena di mercato.

L’ex Fiorentina Alvaro Odriozola ha parlato in conferenza stampa del match di stasera: “Se non dico che viene per vincere, la persona che è qui vicino a me (l’allenatore Alguacil, ndr) non è contento. Vogliamo sempre vincere, sarà una partita speciale, particolare. Con il mister abbiamo parlato, ci sono i nostri parenti e amici e sarà una bellissima partita. Non siamo venuti al Meazza soltanto per fare qualche foto, siamo qui per competere e vincere come sappiamo. Vogliamo raggiungere un grande obiettivo per continuare a sognare”.

La preparazione

“Abbiamo fatto una sessione video con il mister per prepararci. Loro sono la squadra più forte in Italia, in Serie A il livello si è alzato molto. Vengono dalla finale di Champions League, vogliamo far vedere perciò di essere in grado di affrontare qualsiasi squadra”.

Soddisfazione

“Non so che cosa speravamo, volevamo solo dimostrarci competitivi con tutti e penso che l’abbiamo dimostrato. La Real Sociedad è una squadra da Champions e penso che finora abbiamo dimostrato di aver fatto un percorso molto buono. Noi domani daremo il cento per cento e cercheremo di goderci una grande partita, che è unica. Quando sono tornato ho trovato una squadra diversa da quella che avevo lasciato, ma molto competitiva”.

Il retroscena

“Per me è un sogno giocare la Champions con la Real Sociedad. Ho giocato la Champions League con Bayern e Real Madrid, ma farlo con la Sociedad è unico per me. Siamo un gruppo di amici, persone veramente alla mano. Potevo finire all’Inter, è vero. Non ricordo quando, ma è un orgoglio che una squadra così importante potesse interessarsi a me. Ora ovviamente penso soltanto al mio club”.

