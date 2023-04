Iniziativa del noto marchio di moda Off-White a sostegno di Fondazione Milan. Il comunicato del club rossonero

Cresce e si estende l’innovativa partnership tra Off-White™ e AC Milan con il supporto a Fondazione Milan, ente benefico di AC Milan, nella riqualificazione di un centro sportivo polivalente a Gratosoglio, nella periferia di Milano, e lanciando una t-shirt a edizione limitata con il claim “I SUPPORT SPORT FOR CHANGE”.

Il nuovo progetto di AC Milan e Off-White™ testimonia lo spirito della collaborazione tra i due brand che, attraverso i valori comuni e il potere dello sport, si propongono di favorire un cambiamento positivo nella società.

Situato nel territorio della parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa, nel quartiere di Gratosoglio, periferia Sud di Milano, il centro intende essere uno spazio polivalente per lo sport giovanile. Composto da due campi da calcio a 5, un campo da pallacanestro e uno da pallavolo, esso sarà un importante strumento di integrazione e di inclusione sociale. Le attività in programma offriranno ai ragazzi e all’intera comunità la possibilità di sviluppare un senso di appartenenza e di creare legami a lungo termine.

Per celebrare e sostenere l’iniziativa, Off-White™ e AC Milan hanno anche creato una t-shirt a edizione limitata e lanciato una campagna con la partecipazione di Davide Calabria e Divock Origi della squadra maschile e Laura Giuliani e Lindsey Thomas di quella femminile.

La maglia nera presenta la scritta rossa “I SUPPORT SPORT FOR CHANGE” sul petto, con un logo ibrido di AC Milan e Off-White™ sulla parte anteriore sotto il colletto e il diavolo, iconico simbolo di AC Milan, sul retro. I proventi della vendita delle t-shirt andranno interamente a Fondazione Milan, a sostegno del programma Sport For Change. Attraverso i valori positivi dello sport, il programma ha l’obiettivo di contrastare la povertà educativa ed economica, dando ai giovani l’opportunità di crescere e sviluppare i propri talenti, promuovendo allo stesso tempo l’integrazione e l’inclusione sociale nei quartieri periferici delle grandi città.

Il progetto nasce dall’impegno concreto di AC Milan e Off-White™ per un cambiamento positivo, già espresso nella campagna “WEAR YOUR HEART ON YOUR SLEEVE”, e continua con questa t-shirt, che permette a chi la indossa di esprimere il proprio sostegno nei confronti di una giusta causa: il programma Sport For Change di Fondazione Milan – così come fanno gli stessi giocatori rossoneri prima delle partite, quando indossano le divise Off-White™ con un’etichetta rossa sul polso della manica sinistra.

Fondazione Milan ha da poco festeggiato vent’anni di attività, nel corso dei quali ha realizzato oltre 230 progetti, offrendo il proprio contributo per favorire l’accessibilità allo sport per tutti, e fornendo supporto educativo, sanitario e sociale, rispondendo ai bisogni della comunità sia nelle emergenze che nella vita di tutti i giorni.

La limited edition t-shirt di AC Milan e Off-White™ è disponibile solo su www.off—white.com. Tutti i proventi saranno donati a Fondazione Milan.

