L’ex difensore di Torino e Juventus Angelo Ogbonna ha ricordato il suo passato con Conte e Allegri in panchina. Le dichiarazioni a Cronache di Spogliatoio

Ogbonna si è espresso così sul passato con l’ex tecnico dell’Inter Antonio Conte:

CONTE E ALLEGRI – “Chi preferisco tra Conte e Allegri? Impossibile scegliere, ma dico: la voglia di vincere che ha Conte è impressionante. Non che Allegri non ce l’abbia, ma quella di Conte è così pervasiva che ti contagia. Allegri, invece, ama più gestire. Fare il manager non è semplice”.

