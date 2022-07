Nel pomeriggio, alle 18 italiane si gioca Liverpool-Manchester City, gara che assegna il Community Shield.

In Inghilterra oggi si inizia a far sul serio e si assegna già il primo trofeo stagionale: a Leicester si affrontano la squadra che ha vinto la Premier League, il Manchester City, e la squadra che trionfato in FA Cup, il Liverpool. In conferenza stampa Klopp ha dato qualche indicazione di formazione: “Contro il City non ci saranno Alisson e Diogo Jota. È una partita molto importante che proveremo a vincere, ma non posso ignorare il fatto che dopo questa partita ci sarà un’intera stagione Abbiamo perso Manè che per 6 anni è stato un membro fisso della formazione. Ce lo ha detto abbastanza presto e abbiamo accettato la sua decisione. Firmino è fondamentale per noi, è il cuore e l’anima di questa squadra“.

Josep Guardiola

Di contro Guardiola lamenta l’assenza di un terzino sinistro: “Non so chi si giocherà lo scudetto, se fossi in grado di predire il futuro lo direi. Se possibile prenderemo un terzino sinistro, altrimenti rimarremo come siamo. Possono giocare in quel ruolo sia Aké che Cancelo, non mi lamento mai della rosa che ho. Cucurella? È un giocatore del Brighton, non posso dire altro. Credo che i nuovi ragazzi che sono arrivati non ci metteranno molto per ambientarsi“.

