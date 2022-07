L’attaccante della Roma Tammy Abraham rivela gli obiettivi della sua squadra nella prossima stagione.

Il Corriere dello Sport ha intervistato Tammy Abraham che ha parlato del rapporto con Paulo Dybala. “Come fai a scegliere tra Conte e Mourinho… Sono due ottimi professionisti e lo hanno dimostrato nelle loro carriere. Di Mourinho ho già parlato molte volte: è l’uomo in cui credo, è l’allenatore che mi ispira a dare il meglio“.

Paulo Dybala Roma

“La scorsa stagione è stata buona ma l’obiettivo è fare in modo che la prossima sia anche migliore. Magari la migliore di sempre. È un privilegio per noi avere in squadra un giocatore del livello di Paulo Dybala. Significa molto per i tifosi e significa moltissimo per noi, che stiamo costruendo un progetto tecnico di alto profilo. Non c’è gelosia (ride, ndr), possono esserci due re. Vogliamo fare meglio della scorsa stagione e tornare tra le prime quattro. Dev’essere un obiettivo“.

