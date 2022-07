Queste le parole del nuovo acquisto dell’Inter, Mkhitaryan che si è raccontato in una dichiarazione a DAZN.

Ecco le parole di Mkhitaryan, nuovo trequartista dell’Inter arrivato a parametro 0 dalla Roma, queste le parole a DAZN: “Come sono stato accolto dal gruppo? Ho sentito tanto Dzeko, Lukaku e Darmian, con cui avevo già giocato. Mi hanno raccontato tanto. Ho scelto l’Inter, mi spiace aver lasciato Roma, ma il calcio cambia velocemente e io voglio ancora vincere. Mourinho e la Roma hanno provato in tutti i modi a convincermi, è vero, ma per me essere all’Inter è stata la decisione migliore. Loro hanno preso Dybala e sono molto contento.“

Henrikh Mkhitaryan

A Telelombardia invece ha parlato Fabrizio Biasin: “Dumfries è assai fondamentale per il gioco di Simone Inzaghi Se dovesse restare Skriniar, l’Inter proverà in altri modi a totalizzare i 60 milioni di euro di attivo. Digitalbits? I contratti sono blindati. Siamo di fronte a un ritardo, ma i soldi arriveranno.“

