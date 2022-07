Il giornalista Ceccarini parla ai microfoni di TMW, ecco le parole del famoso giornalista sull’Inter, all’interno anche Impallomeni.

Queste le parole di Niccolò Ceccarini, ai microfoni di TMW dove parla dell’Inter: “Simone Inzaghi sa che la squadra è forte. Lo scorso anno pur avendo vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana, credo gli siano girate abbastanza per non aver vinto lo Scudetto. Sarà più motivato per andare fino in fondo. Ha pagato un po’ la sua inesperienza al primo anno in una grande. L’Inter ha perso lo Scudetto in quelle 5 partite dove ha raccolto pochissimi punti.“

Inter Coppa

Sempre a TMW, parla Stefano Impallomeni: “I giocatori non vogliono andar via perchè sanno che possono vincere lo Scudetto. Nel calcio non è che per forza devi giocare con gli esterni. L’Inter può vincere in altri modi e qualcosa dovrà anche inventarsi pure Inzaghi, un sistema alternativo al 3-5-2. C’è una via di mezzo, perché rischi di incartarti in qualche sfida con lo stesso modulo.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG